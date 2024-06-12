Кардио в домашних условиях для похудения. Советы и основные принципы

Кардио в домашних условиях для похудения. Советы и основные принципы

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Член сборной команды России по лёгкой атлетике Валерия Андреева рассказала о самых эффективных упражнениях кардио. Они помогут похудеть и укрепить здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кардио — один из самых эффективных методов для снижения веса, оно повышает скорость обмена веществ и помогает сжечь лишние калории. Бег — самая популярная кардионагрузка, которую практикуют миллионы людей ежедневно. Им можно заниматься и дома.

"Чтобы оставаться здоровыми, взрослые должны тратить не менее 150 минут на упражнения средней интенсивности в неделю. Если у вас нет ни беговой дорожки, ни времени на прогулки и походы в спортзал — бег на месте может стать хорошим решением", — цитирует Андрееву "Чемпионат".

Также отличное кардио — прыжки со скакалкой; беговая дорожка; велотренажер: эллипсоид.