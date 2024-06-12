Кардио в домашних условиях для похудения. Советы и основные принципы

Член сборной команды России по лёгкой атлетике Валерия Андреева рассказала о самых эффективных упражнениях кардио. Они помогут похудеть и укрепить здоровье.
Кардио — один из самых эффективных методов для снижения веса, оно повышает скорость обмена веществ и помогает сжечь лишние калории. Бег — самая популярная кардионагрузка, которую практикуют миллионы людей ежедневно. Им можно заниматься и дома.
"Чтобы оставаться здоровыми, взрослые должны тратить не менее 150 минут на упражнения средней интенсивности в неделю. Если у вас нет ни беговой дорожки, ни времени на прогулки и походы в спортзал — бег на месте может стать хорошим решением", — цитирует Андрееву "Чемпионат".
Также отличное кардио — прыжки со скакалкой; беговая дорожка; велотренажер: эллипсоид.
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