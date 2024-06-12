Тренер рассказал о лучших упражнениях с теннисным мячом для развития координации

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Тренер, КМС по боевому самбо Юрий Корнилов считает, что координацию важно развивать. Она тесно связана со скоростью, ловкостью, выносливостью и гибкостью.

Фото: marines.mil by Корпус морской пехоты США is licensed under public domain

Развивая координацию, мы совершенствуем ловкость, которая неразрывно связана с процессом взаимодействия мышц. По словам тренера, гибкость — неотъемлемая составляющая координации, она позволяет добраться до совершенно иных упражнений. Они же могут значительно улучшить согласованность частей тела.

Хорошая координация поможет снизить риск падений и травм; уменьшить боли в спине; улучшить когнитивные способности. Лучшие упражнения на координацию с теннисным мячом: отскок мяча от стены; передача мяча из руки в руку с прыжками; удар по мячу на месте; проход мяча через кольцо или другую мишень.

Упражнения с использованием теннисного мяча помогут улучшить точность движений, реакцию и баланс. Регулярные занятия с ним приведут вас в отличную физическую форму и помогут в повседневной жизни, где хорошая координация важна, сообщает "Чемпионат".