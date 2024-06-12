Тренер назвал упражнения для улучшения состояния суставов кистей и пальцев рук

Фитнес-тренер Егор Ходырев уверен, что суставную гимнастику для рук нужно включать в тренировки. Он перечислил упражнения для улучшения состояния суставов кистей и пальцев рук.
"Если у вас есть проблемы с кистями и пальцами рук, то даже самая простая задача может стать сложной, вызывая боль, дискомфорт и неприятные ощущения", — цитирует тренера "Чемпионат".
Важно, что методы лечения кистевого сустава зависят от причины возникновения боли. Нужно обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения процедур.
Исследования врачей показали, что регулярные физические упражнения помогают уменьшить боль в руках, скованность и снизить проявления симптомов остеоартрита.
Тренер перечислил эффективные упражнения: сжатие кулака; поочерёдное сгибание пальцев; сгибание большого пальца; формирование пальцами буквы "О"; сгибание всех пальцев; сжатие теннисного мяча; поочерёдное поднятие пальцев.
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