Тренер назвал упражнения для улучшения состояния суставов кистей и пальцев рук

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Фитнес-тренер Егор Ходырев уверен, что суставную гимнастику для рук нужно включать в тренировки. Он перечислил упражнения для улучшения состояния суставов кистей и пальцев рук.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Если у вас есть проблемы с кистями и пальцами рук, то даже самая простая задача может стать сложной, вызывая боль, дискомфорт и неприятные ощущения", — цитирует тренера "Чемпионат".

Важно, что методы лечения кистевого сустава зависят от причины возникновения боли. Нужно обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения процедур.

Исследования врачей показали, что регулярные физические упражнения помогают уменьшить боль в руках, скованность и снизить проявления симптомов остеоартрита.

Тренер перечислил эффективные упражнения: сжатие кулака; поочерёдное сгибание пальцев; сгибание большого пальца; формирование пальцами буквы "О"; сгибание всех пальцев; сжатие теннисного мяча; поочерёдное поднятие пальцев.