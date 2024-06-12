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Тренировка с гирей 16 кг в домашних условиях

Тренировка с гирей 16 кг в домашних условиях

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Спорт

Фитнес-тренер Надежда Ахметова перечислила упражнения с гирей 16 килограмм, которые можно выполнить в зале и дома.

Тренировка с гирей 16 кг в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by Knuckles is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По ее словам, которые приводит "Чемпионат", тренировки с гирей помогут улучшить работу сердца и лёгких, ведь когда вы двигаете снаряд, работаете над своей выносливостью. Также с гирей можно худеть и поддерживать тело в хорошей форме.

Перед началом тренировки обязательно нужно размяться. Упражнения с гирей 16 кг: приседания с тягой к подбородку; приседания-плие с гирей; махи с гирей; тяга гири в наклоне к поясу; выпады с одной гирей; становая тяга с гирей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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