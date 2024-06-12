Лучшие упражнения на пресс для женщин после 40 лет

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Фитнес-тренер Анна Маркова объяснила, почему у женщин после 40 лет в области живота скапливаются жировые отложения. Она рассказала, какие упражнения на пресс помогут от них избавиться.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

На появление жира в области живота влияют следующие факторы: отсутствие правильного питания, плохой обмен веществ; низкая физическая активность; воздействие стресса, пишет "Чемпионат".

Чтобы избавиться от жира на животе женщинам за 40 лет стоит выполнять упражнения: прямые скручивания с поднятыми ногами; скручивания таза; "ножницы"; круги ногами; боковые скручивания.

По словам тренера, каждое упражнение можно выполнять по 15-30 повторений по 3-4 подхода, а можно объединить их в круг, состоящий из упражнений на разные части пресса и выполнять 3-4 круга подряд с отдыхом между ними.