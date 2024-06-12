Врач не советует заниматься спортом после приема пищи

Некоторые люди едят перед тренировкой, объясняя это тем, что тогда на физическую активность будет больше энергии, а для фигуры не будет никакого вреда. Однако доктор медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Елена Черная уверена, что это не так.
Она рассказала, что происходит с организмом, если человек поел перед физической активностью.
Портал "ВМ" пишет, что прием пищи перед едой может привести к различным недомоганиям, хронической усталости и быстрому утомлению. Доктор уверена, что заниматься спортом на голодный желудок тоже не стоит. Оптимальное время приема пищи- за 1,5- 2 часа до тренировки.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?