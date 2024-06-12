Врач не советует заниматься спортом после приема пищи

Врач не советует заниматься спортом после приема пищи

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Некоторые люди едят перед тренировкой, объясняя это тем, что тогда на физическую активность будет больше энергии, а для фигуры не будет никакого вреда. Однако доктор медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Елена Черная уверена, что это не так.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Она рассказала, что происходит с организмом, если человек поел перед физической активностью.

Портал "ВМ" пишет, что прием пищи перед едой может привести к различным недомоганиям, хронической усталости и быстрому утомлению. Доктор уверена, что заниматься спортом на голодный желудок тоже не стоит. Оптимальное время приема пищи- за 1,5- 2 часа до тренировки.