Бабич назвал сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро-2024

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник московского "Спартака" и сборной Сербии Срджан Бабич высказался о предстоящем выступлении в составе национальной команды на Евро-2024.

Фото: Елена Галабаева

"Мы должны представлять нашу страну. Делать это как можно лучше, играть шаг за шагом. Надеемся, что сможем выйти из группы. Фавориты чемпионата для меня — Англия и Франция", — цитирует Бабича "Чемпионат".

По его словам, российские фанаты будут болеть за сербов. Бабич это чувствует по результатам игры в РПЛ.

14 июня начнется чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сербская сборная начнёт путь на турнире с группы C, где её соперниками станут национальные команды Англии, Дании и Словении.

Финал Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Первенство проведут с 14 июня по 14 июля.