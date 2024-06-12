Бабич назвал сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Защитник московского "Спартака" и сборной Сербии Срджан Бабич высказался о предстоящем выступлении в составе национальной команды на Евро-2024.
"Мы должны представлять нашу страну. Делать это как можно лучше, играть шаг за шагом. Надеемся, что сможем выйти из группы. Фавориты чемпионата для меня — Англия и Франция", — цитирует Бабича "Чемпионат".
По его словам, российские фанаты будут болеть за сербов. Бабич это чувствует по результатам игры в РПЛ.
14 июня начнется чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сербская сборная начнёт путь на турнире с группы C, где её соперниками станут национальные команды Англии, Дании и Словении.
Финал Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Первенство проведут с 14 июня по 14 июля.
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