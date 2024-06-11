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Тренер рассказал, как прокачать грудные мышцы

Тренер рассказал, как прокачать грудные мышцы

1:25
Спорт

Фитнес-тренер Екатерина Кравченко рассказала о горизонтальном приведении плеча в тренажёре. Его по-другому называют "Бабочка" или "Пек Дек".

Тренер рассказал, как прокачать грудные мышцы
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это упражнение лучше делать в конце тренировки. Оно подойдет для спортсменов с разным уровнем подготовки.

"В тренажёре мышца не расслабляется и находится под постоянной нагрузкой", — цитирует тренера портал "Чемпионат".

Горизонтальное приведение плеча в тренажёре — изолирующее упражнение. В работу включается только одна мышца, на нее идет большая нагрузка. По словам фитнес-инструктора, этот тип упражнений сильно отличается от базовых. Они, в свою очередь, включают сразу несколько суставов, групп мускулов и мышц-стабилизаторов.

Есть правило: первым делом идут базовые упражнения, а в конце тренировки — изолирующие.

Чтобы выполнить упражнение, сиденье "Пек Дека" регулируем так, чтобы кисти были чуть ниже плечевых суставов. Локти стоит слегка согнуть. Затылок, таз и лопатки должны быть прижаты к спинке тренажёра, приведены и опущены. На выдохе плавно выполните приведение плеча без касания рукояток друг друга в центре, движение не должно быть резким и ударным. На вдохе вернитесь в исходное положение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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