Рудковская объяснила, почему в её ледовых шоу не будет фигуристки Софьи Муравьёвой

Рудковская рассказала, в каком вопросе они не смогли договориться с Муравьёвой

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Серебряный призёр России по фигурному катанию 2024 года Софья Муравьёва не будет участвовать в ледовых шоу, которые организует продюсер Яна Рудковская.

Фото: vk.com/ruskating by Мария Евтеева is licensed under public domain

Согласно сообщению Рудковской, Муравьёва отказалась от участия из-за возникших разногласий в вопросе гонорара за участия в программах.

Рудковская выразила сожаление по этому поводу и отметила, что очень жаль, что Муравьёва не сможет принять участие в шоу в этом сезоне.

"Мы Соне предложили ключевые — главные роли в шоу, включая съёмку во всех промо наших сказок. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара, поэтому Соня приняла решение не участвовать в шоу и сконцентрироваться только на спорте в сезоне", — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

Помимо этого, Рудковская сообщила о своей работе над несколькими ледовыми шоу, в которых принимают участие такие известные фигуристы, как Юлия Липницкая, Евгений Плющенко, Евгений Семененко и Александра Трусова. Она подчеркнула, что команда фигуристов уже задействована в создании проектов.