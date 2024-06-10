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Аленичев рассказал, до каких пор ни одна российская команда не сможет стать чемпионом РПЛ

Тренер Аленичев: пока за "Зенит" играют бразильцы, шансов у российских команд нет

1:10
Спорт

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился своим мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона 2023/2024.

Тренер Аленичев: пока за "Зенит" играют бразильцы, шансов у российских команд нет
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он заявил, что пока "Зенит" имеет бразильских футболистов в своем составе, ни одна российская команда не может дотянуться до них в борьбе за чемпионский титул.

"Пока у "Зенита" есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами. В минувшем сезоне интрига была до последнего тура", — сказал Аленичев в разговоре с "Матч ТВ".

В минувшем сезоне, хотя "Динамо" и "Краснодар" имели хорошие шансы на победу, "Зенит" всё-таки оказался сильнее всех и завоевал звание чемпиона, добавил футболист.

В сезоне 2023/2024 "Зенит" подтвердил свое превосходство и стал абсолютным чемпионом России. С "Краснодаром" и "Динамо" с одинаковыми 56 очками они заняли второе и третье места соответственно в турнирной таблице РПЛ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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