Агент Депая прокомментировал возможный переход игрока в московский "Спартак"

Агент Себастьян Ледюр, который представляет интересы игрока "Атлетико" Мемфиса Депая, прокомментировал слухи о возможности перехода футболиста в "Спартак".

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported