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Агент Депая прокомментировал возможный переход игрока в московский "Спартак"

Агент игрока Депая прокомментировал слухи о переходе футболиста в "Спартак"

Спорт

Агент Себастьян Ледюр, который представляет интересы игрока "Атлетико" Мемфиса Депая, прокомментировал слухи о возможности перехода футболиста в "Спартак".

Агент игрока Депая прокомментировал слухи о переходе футболиста в "Спартак"
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В интервью корреспонденту "СЭ" он заявил, что ничего не слышал о подобном трансфере голландца.

"Спартак"? Пока ничего не слышал от этого клуба", — цитирует "СЭ" агента.

Ранее Квинси Промес сообщал, что трансфер нападающего "Атлетико" в московский футбольный клуб может состояться.

Форвард красно-белых — друг Депая. Они вместе играли за сборную Нидерландов и имеют в активе несколько совместных песен и клипов.

Кстати, соглашение 30-летнего Депая с "Атлетико" перестанет действовать 30 июня 2024 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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