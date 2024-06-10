Аргентинец Гарре может перейти в "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" находится в процессе переговоров с футболистом из Аргентины, который в настоящее время выступает за "Крылья Советов" Бенхамином Гарре.
Переговоры со стороной футболиста идут стремительно. "Быки" ещё не делали предложение самарцам, но те готовы продать своего игрока дешевле, чем этой зимой. Тогда Гарре мог перейти в "Зенит" за € 8 миллионов, пишет "Чемпионат", ссылаясь на Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Кстати, Гарре стал играть за "Крылья Советов" два года назад. Он перешел из аргентинского "Расинга". В минувшем сезоне Бенхамин провёл 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи.
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