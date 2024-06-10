Аргентинец Гарре может перейти в "Краснодар"

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Гарре из "Крыльев Советов" может начать выступать за "Краснодар"

0:47
Спорт

Футбольный клуб "Краснодар" находится в процессе переговоров с футболистом из Аргентины, который в настоящее время выступает за "Крылья Советов" Бенхамином Гарре.

Гарре из "Крыльев Советов" может начать выступать за "Краснодар"
Фото: Елена Галабаева

Переговоры со стороной футболиста идут стремительно. "Быки" ещё не делали предложение самарцам, но те готовы продать своего игрока дешевле, чем этой зимой. Тогда Гарре мог перейти в "Зенит" за € 8 миллионов, пишет "Чемпионат", ссылаясь на Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

Кстати, Гарре стал играть за "Крылья Советов" два года назад. Он перешел из аргентинского "Расинга". В минувшем сезоне Бенхамин провёл 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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