Аргентинец Гарре может перейти в "Краснодар"

Гарре из "Крыльев Советов" может начать выступать за "Краснодар"

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Футбольный клуб "Краснодар" находится в процессе переговоров с футболистом из Аргентины, который в настоящее время выступает за "Крылья Советов" Бенхамином Гарре.

Фото: Елена Галабаева

Переговоры со стороной футболиста идут стремительно. "Быки" ещё не делали предложение самарцам, но те готовы продать своего игрока дешевле, чем этой зимой. Тогда Гарре мог перейти в "Зенит" за € 8 миллионов, пишет "Чемпионат", ссылаясь на Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

Кстати, Гарре стал играть за "Крылья Советов" два года назад. Он перешел из аргентинского "Расинга". В минувшем сезоне Бенхамин провёл 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи.