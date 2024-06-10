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Вратарь Песьяков рассказал, во сколько обходятся ему "бюджетные" отпуска с женой

Вратарь Песьяков признался, что никогда не выбирал отпуск дороже миллиона

1:56
Спорт

Бывший голкипер "Ростова" и нынешний вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков рассказал, как он предпочитает проводить свои отпуска.

Вратарь Песьяков признался, что никогда не выбирал отпуск дороже миллиона
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он признался, что не является поклонником роскошного отдыха, предпочитая более простые варианты. Пёсяков с удовольствием планировал поездку в города Иваново и Ярославль, чтобы провести время с друзьями.

Жена спортсмена, однако, предпочитает пляжный отдых, где можно отдохнуть, полежать и ничего не делать. Пёсяков признал, что через несколько дней такой спокойный отдых ему становится скучным.

Он также отметил, что они никогда не тратили на отпуск более миллиона рублей. В настоящее время цены на отдых сильно возросли, но у них, по словам голкипера, всегда были довольно бюджетные поездки.

"Мы с женой всегда на эту тему спорим. Понятно, что она хочет. Она любитель полежать, скажем так, "покиснуть" на пляже, ничего не делая. Мне такой отдых через четыре дня надоедает. Мы никогда не выбирали отпуск дороже миллиона. Сейчас цены на отпуск бешенные, но у нас никогда не было заоблачных трат, — сказал Песьяков, которого цитирует "РБ Спорт".

В мае Песьяков объявил о своем переходе в "Крылья Советов" после выступлений за "Ростов". За время своей карьеры он провел 182 матча в различных соревнованиях и смог сохранить свои ворота неприкосновенными в 50 матчах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро. В прошлом сезоне "Крылья Советов" заняли девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. Предыдущие клубы Пёсякова включали "Спартак", "Анжи", "Томь" и "Шинник".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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