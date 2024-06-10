Мадридский "Реал" не примет участие в новом клубном чемпионате мира

Мадридский "Реал" не будет бороться за кубок нового клубного чемпионата мира по футболу — 2025. Об этом рассказал главный тренер команды Карло Анчелотти.
Чемпионат организуют по новым правилам: в нем будут играть не семь клубов, а сразу 32. Причиной отказа "Реала" от участия стали выплаты.
"ФИФА забывает, что клубы и игроки не будут участвовать в этом турнире. Один матч "Реала" стоит € 20 млн, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир", — цитирует Анчелотти "Чемпионат", ссылаясь на Relevo.
Тренер добавил, что "Реал", как и другие клубы откажется от участия в этом чемпионате. Отметим, что клубный чемпионат мира — 2025 проведут на стадионах в США с 15 июня и по 13 июля.
Два года назад клубный чемпионат мира выиграл английский "Манчестер Сити".
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