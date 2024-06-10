ФК "Локомотив" объявил о трансфере оренбургского игрока Воробьёва

Футбольный клуб "Локомотив" объявил о трансфере игрока из "Оренбурга" Дмитрия Воробьева.
Его контракт рассчитан на три года.
Воробьев — форвард оренбургской команды. В минувшем сезоне Дмитрий сыграл в 31 матче за "Оренбург" во всех турнирах. Он забил 8 голов и дал 1 результативную передачу, пишет "СЭ".
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. За "Оренбург" в общей сложности Воробьев провел 73 матча, забил 30 голов и сделал 10 результативных передач.
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