ФК "Локомотив" объявил о трансфере оренбургского игрока Воробьёва

Форвард "Оренбурга" Воробьёв перешёл в "Локомотив"

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Футбольный клуб "Локомотив" объявил о трансфере игрока из "Оренбурга" Дмитрия Воробьева.

Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Его контракт рассчитан на три года.

Воробьев — форвард оренбургской команды. В минувшем сезоне Дмитрий сыграл в 31 матче за "Оренбург" во всех турнирах. Он забил 8 голов и дал 1 результативную передачу, пишет "СЭ".

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. За "Оренбург" в общей сложности Воробьев провел 73 матча, забил 30 голов и сделал 10 результативных передач.