Бывшая жена Сафонова и её адвокат направили запрос в "ПСЖ", чтобы заставить его платить алименты

Бывшая жена вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова Анастасия обратилась к футбольному клубу "Пари Сен-Жермен" в связи с проблемами выплаты алиментов со стороны экс-супруга, который, по данным СМИ, собирается перейти в этот клуб.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported