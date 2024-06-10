Бывшая жена Сафонова и её адвокат направили запрос в "ПСЖ", чтобы заставить его платить алименты

Экс-супруга Сафонова пожаловалась в "ПСЖ" на невыплату им алиментов

Бывшая жена вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова Анастасия обратилась к футбольному клубу "Пари Сен-Жермен" в связи с проблемами выплаты алиментов со стороны экс-супруга, который, по данным СМИ, собирается перейти в этот клуб.

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Информацию подтвердил адвокат Анастасии, Максим Шилов. По его словам, алименты и задолженности не были урегулированы, и поэтому они обратились в "ПСЖ" с соответствующими претензиями.

В настоящее время семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства в этой стране. Шилов подчеркнул, что они только что обратились в "ПСЖ" и пока не получили ответа.

"Алименты и задолженности не погашены. В настоящий момент мы обратились в "ПСЖ" с соответствующими заявлениями, также семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там. Да, мы обратились прямо в клуб, но существо запросов не могу раскрыть. Пока не было ответа от "ПСЖ", только сегодня обратились", — сказал Шилов в разговоре с ТАСС.

Он также указал на то, что ограничения на выезд Сафонова за пределы России до сих пор не были отменены. Также Шилов напомнил, что переход Сафонова в "ПСЖ" и работа в иностранном клубе не освобождают его от обязательств в соответствии с французскими законами, которые предписывают отцу обеспечивать свое детей.