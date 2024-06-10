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Тренер Назаров назвал антироссийские санкции в спорте "путём в никуда"

1:37
Спорт

Известный тренер Андрей Назаров поделился своим мнением о влиянии отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях на уровень спорта.

Тренер Назаров назвал антироссийские санкции в спорте "путём в никуда"
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Головко is licensed under CC BY-SA 3.0

Он уверен, что мировой спорт, включая хоккей, сильно теряет в своей привлекательности и качестве без участия российских команд. Назаров отметил, что чемпионаты мира и молодежные первенства стали менее интересными из-за отсутствия российских спортсменов.

Он обратил внимание на провал политических партий в Европарламенте, связывая их неудачи с вмешательством в международный спорт, включая хоккей.

Тренер отметил французского руководителя Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) и осудил экономические санкции, наложенные на Россию. По его мнению, страны, которые полагались на российский газ, но затем ввели санкции, теперь сталкиваются с неудачами на различных фронтах.

Назаров выразил надежду, что международное сообщество скоро осознает, что отсутствие российского спорта на международной арене не приносит пользы.

"Мало того, что эти люди загубили экономику своих стран, так они ещё лезут в международный спорт и хоккей!… Люди жили за счёт российского газа, затем обложили нашу страну санкциями, а в итоге сами сели в лужу. Посмотрим, как они проведут Олимпиаду в Париже. Думаю, что скоро в мире окончательно поймут, отсутствие российского спорта на международной арене — это путь в никуда", — сказал Назаров в беседе с "Чемпионатом".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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