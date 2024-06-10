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Карпин сообщил, что думает о влиянии скандала вокруг Сафонова на его дальнейшую карьеру

Карпин выразил надежду, что проблемы с разводом не помешают карьере Сафонова

1:04
Спорт

Главный тренер сборной России Валерий Карпин утверждает, что шумиха вокруг личной жизни голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова не оказала негативного влияния на его игру за национальную команду.

Карпин выразил надежду, что проблемы с разводом не помешают карьере Сафонова
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Карпин признал, что за исключением одного момента, когда Сафонов показал излишнюю осторожность, не было других ошибок со стороны голкипера. По мнению Карпина, шум вокруг Сафонова не повлиял на его выступления.

"За исключением одного момента, когда он не захотел сыграть попроще, больше ошибок у Сафонова не было. Поэтому мне трудно оценить, сказалась ли [скандал вокруг развода Сафонова]. Я думаю, что нет", — сказал Карпин в беседе с "Чемпионатом".

Ранее появилась информация в СМИ о возможно сорвавшейся сделке перехода голкипера "Краснодара" в "Пари Сен-Жермен". Причиной этого является долг Сафонова по алиментам в размере 60 млн рублей, что привело к запрету на его выезд из России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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