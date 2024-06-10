Булыкин рассказал, кем должен быть главный тренер сборной России по футболу

Футболист Булыкин: руководить сборной России должен человек, не занятый в клубах

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказал своё мнение относительно продолжения работы Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсмен утверждает, что если Карпин не желает продлевать контракт, то нет смысла его удерживать.

По мнению Булыкина, Российский футбольный союз должен найти другого тренера, который может независимо возглавить национальную команду, уделяя внимание исключительно её развитию, а не клубной работе.

"Надо найти того, что захочет и сможет руководить сборной России, абстрагировавшись от клубной работы. Сборная — это совсем другая работа. Посмотрим, кого РФС выберет. Моё мнение, что должен быть человек, который не задействован ни в каких клубных системах", — сказал Булыкин в разговоре с "Чемпионатом".

Булыкин также считает, что тренер сборной должен обладать независимым взглядом на российский футбол и иметь возможность готовить команду для товарищеских матчей.

В будущем, думает Булыкин, наступят и официальные турниры, и в таком случае Российский футбольный союз будет лучше осведомлен о возможных кандидатах и сможет выбрать тренера, соответствующего требованиям и потребностям команды.