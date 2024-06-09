Комментатор Майков рассказал, кто победит в финале Кубка Стэнли

Комментатор Майков предрёк "Флориде" победу в финале Кубка Стэнли

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Комментатор Филипп Майков предвидит, что в финальной серии Кубка Стэнли, где встретятся "Флорида Пантерз" и "Эдмонтон Ойлерз", победителем станет "Флорида".

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Эксперт отметил, что, несмотря на напористую игру и энергию "Эдмонтона", особенно на домашней арене, "Флорида" также обладает боевым духом.

"Они ("Эдмонтон") прям действительно здорово играют, прям сердцем, душой, особенно у себя дома. Ну, прям действительно команда бьется и горит. Но "Флориде" как бы в боевом духе, честно говоря, тоже не откажешь. Поэтому "Флорида" выиграет", — сказал Майков, которого цитирует Газета.Ru.

Комментатор прогнозирует, что именно "Флорида" выиграет серию в шести играх, а не в полном семиматчевом счёте.

Команда "Флорида" имеет три российских хоккеиста в своем составе: голкипера Сергея Бобровского, защитника Дмитрия Куликова и нападающего Владимира Тарасенко. В команде "Эдмонтон" нет российских игроков. Первый матч серии, состоящей из четырех побед, пройдет ночью 9 июня по московскому времени.