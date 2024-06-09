Валиева рассказала о совместных творческих планах с блогером Кариной Кросс

Российская фигуристка Камила Валиева, которая была дисквалифицирована на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, из-за наложенных запретов была вынуждена перестать посещать тренировки и начала развивать свою карьеру вне спорта.
Валиева рассказала, что скоро зрители смогут увидеть её в качестве ведущей тревел-шоу вместе с блогером Кариной Кросс на Первом канале.
Валиева и Кросс собираются показывать традиции различных регионов России в своем шоу.
"Мы скоро с Кариной будем вести тревел-шоу. Будем показывать традиции регионов нашей большой страны", — сказала Валиева в эфире шоу "Мечталлион" на Первом канале.
Валиева сможет вернуться на лёд только в конце 2025 года, так как официально о завершении своей спортивной карьеры не объявляла.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".