Хомуха объяснил, почему нельзя сравнивать нынешний "Зенит" со "Спартаком" конца 1990-х

Хомуха считает, что сравнивать нынешний "Зенит" со "Спартаком" Романцева некорректно

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха выразил своё мнение о сравнении сегодняшнего "Зенита" с "Спартаком" тренера Олега Романцева.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсмен заявил, что такое сравнение абсолютно некорректно, поскольку костяк команды Романцева состоял из российских футболистов, в то время как основу нынешнего "Зенита" составляют бразильские легионеры.

Хомуха подчеркнул, что предпочитает болеть за команду, подготовленную российской системой, а не за иностранных футболистов.

"Абсолютно некорректное. Костяк команды Романцева состоял из российских футболистов, а основа сегодняшнего "Зенита" — бразильские легионеры. Предпочтительнее болеть за ребят, подготовленных российской системой, чем за легионеров", — сказал Хомуха в беседе с "Советским спортом".

В прошлом сезоне чемпионата России "Зенит" занял первое место, набрав 57 очков, "Краснодар" стал вторым с 56 очками, а "Динамо" также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с "Зенитом".

Шестилетняя победная серия команды Сергея Семака стала повторением лучшего результата за всю историю отечественного футбола. "Спартак" конца 1990-х — начала 2000-х годов также держался на первом месте в течение шести лет.