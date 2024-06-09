Загитова объяснила, каким образом собирается попробовать себя в тренерской деятельности

Фигуристка Загитова призналась, что планирует попробовать себя в качестве тренера

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года, фигуристка Алина Загитова, объявила о своих планах попробовать себя в тренерской деятельности.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка сообщила, что собирается осуществить этот опыт в школе фигурного катания, которая будет названа её именем и которая будет открыта в Казани в 2025 году.

Загитова рассказала, что в настоящее время проводятся предварительные работы по созданию школы. Она отметила, что это очень масштабная работа и через неё она сможет опробовать себя в роли тренера.

"Сейчас идёт подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности", — сказала Загитова, слова которой приводит ТАСС.

Однако пока не уточняется, будет ли Загитова тренировать фигуристов постоянно или только на определённых временных интервалах.

Ранее Министр спорта Республики Татарстан, Владимир Леонов, сообщал, что Загитова не планирует переезжать в Казань и останется в Москве.