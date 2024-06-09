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Эксперт Бубнов назвал встречу с Белоруссией "редким матчем", когда россияне выиграли на классе

Эксперт Бубнов заметил, что сборная России выглядела на фоне белорусов солидно

1:59
Спорт

Легенда российского футбола Александр Бубнов высказал своё мнение об эффективности российской национальной команды в товарищеском матче с Беларусью.

Эксперт Бубнов заметил, что сборная России выглядела на фоне белорусов солидно
Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Согласно мнению Бубнова, это был редкий матч, где российская команда легко победила своего соперника благодаря своему очевидному превосходству.

Россияне не использовали высокий темп игры или прессинг на половине поля противника, как они могли бы сделать. Россия играла спокойно, грамотно контролировала мяч и забила четыре гола, но могла бы забить еще больше, если бы захотела увеличить скорость игры. Команда выглядела очень уверенно против белорусов и продемонстрировала своё преимущество.

"Редкий матч, когда наши обыграли соперника легко именно на классе. Ведь не включали высокие скорости, не прессинговали на половине поля соперника, как могут. Играли спокойно, легко брали мяч под контроль, четыре забили, при желании могли ещё забить. Особенно если бы скорости включили. Выглядели на фоне белорусов солидно, можно сказать", — сказал Бубнов, которого цитирует Sportbox.

Бубнов также отметил нескольких игроков, которые заслуживают упоминания. Тюкавин смог забить гол, Чалов показал хорошую работу и тоже отметился голом, а у Облякова был гол и голевая передача.

Защита соперника не создала особых проблем для российской команды. У белорусов были проблемы в воротах из-за ошибок вратаря, и их защита не проявила себя.

В матче между сборными России и Беларуси, сборная России одержала уверенную победу со счётом 4:0. Обляков открыл счет в 8-й минуте, Тюкавин забил второй гол на 20-й минуте, а затем Чалов увеличил преимущество команды, забив два гола на 63-й и 69-й минутах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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