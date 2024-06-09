McDonalds пообещал изменить название, если "Эдмонтон" возьмёт Кубок Стэнли

McDonalds пообещал стать McDavid’s, если "Эдмонтон" выиграет Кубок Стэнли

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

В случае победы команды "Эдмонтон Ойлерз" в Кубке Стэнли, McDonald's в Канаде предложил переименовать свои рестораны в McDavid's, в честь капитана команды Коннора Макдэвида.

Фото: commons.wikimedia.org by Sardaka (talk) is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Это предложение было сделано компанией на их официальной странице в одной из социальных сетей.

Пока ведется финальная серия против "Флориды Пантерз", где "Эдмонтон" проиграл первый матч со счетом 0:3 и отстаёт в серии 0-1. Однако Макдэвид продолжает показывать высокий уровень игры. Он является лидером в гонке бомбардиров Кубка Стэнли текущего розыгрыша, набрав 31 очко.

Предложение McDonald's переименовать рестораны в McDavid's является признанием успехов и влияния Макдэвида как ключевой фигуры команды.