McDonalds пообещал изменить название, если "Эдмонтон" возьмёт Кубок Стэнли

В случае победы команды "Эдмонтон Ойлерз" в Кубке Стэнли, McDonald's в Канаде предложил переименовать свои рестораны в McDavid's, в честь капитана команды Коннора Макдэвида.
Это предложение было сделано компанией на их официальной странице в одной из социальных сетей.
Пока ведется финальная серия против "Флориды Пантерз", где "Эдмонтон" проиграл первый матч со счетом 0:3 и отстаёт в серии 0-1. Однако Макдэвид продолжает показывать высокий уровень игры. Он является лидером в гонке бомбардиров Кубка Стэнли текущего розыгрыша, набрав 31 очко.
Предложение McDonald's переименовать рестораны в McDavid's является признанием успехов и влияния Макдэвида как ключевой фигуры команды.
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