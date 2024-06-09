Голкипер Обухов объяснил, почему "Зенит" так мало использует своих собственных воспитанников

Вратарь Обухов: собственные воспитанники не могут помочь "Зениту" в его амбициях

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Голкипер "Химок" Игорь Обухов поделился своим мнением о том, почему в "Зените" играет немного воспитанников клуба.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

По словам Обухова, которое он высказал изданию "Чемпионат", "Зенит" имеет другие цели и амбиции. Основная задача клуба — это достижение победы в чемпионате и Кубке России. Для этого требуются игроки более высокого уровня.

По мнению голкипера, воспитанники академии не достаточно соответствуют требуемому качеству, поэтому клуб вынужден покупать иностранных игроков, чтобы усилить состав и повысить шансы на успех.

"У клуба просто другие цели и амбиции. Главная задача — победа в чемпионате и Кубке России. Чтобы её добиваться, нужны более квалифицированные футболисты. К сожалению, воспитанники не всегда соответствуют этому уровню, вот и приходится клубу покупать иностранцев, усиливая состав", — сказал Обухов.

В минувшем сезоне "Зенит" завоевал первое место в Российской Премьер-лиге (РПЛ), набрав 57 очков. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. На втором месте расположился "Краснодар" с 56 очками, а "Динамо" из Москвы заняло третью строчку, также с 56 очками. "Зенит" уступил "Краснодару" лишь по результатам личных встреч.

Кроме успеха в чемпионате, "Зенит" также победил в Кубке и Суперкубке страны в прошлом сезоне, продемонстрировав свою силу и доминирование на футбольной арене.