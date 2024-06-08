Избавляемся от галифе на бедрах

Галифе на ногах - это проблема для многих людей, особенно после сидячей работы или долгих прогулок. Упражнения помогут улучшить кровообращение, укрепить мышцы и снизить отечность. Вот несколько упражнений, которые помогут уменьшить галифе:
Регулярные прогулки или бег помогут улучшить кровообращение и уменьшить отечность.
Помните, что вначале должно быть комфортно, а затем можно постепенно увеличивать интенсивность упражнений. Если у вас есть проблемы с ногами или позвоночником, то необходимо проконсультироваться с врачом перед началом новых упражнений.
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