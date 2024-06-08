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Избавляемся от отеков: что предпринять

Упражнения от отеков

0:43
Спорт

Упражнения от отеков могут помочь улучшить кровообращение и устранить отечность.

Лимфодренажная ТРЕНИРОВКА стоя за 5 минут | Эффективные Лимфодренажные Упражнения от ОТЁКОВ

Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению лимфодренажа и уменьшению отеков. Некоторые из эффективных упражнений от отеков включают ходьбу, велосипед, плавание и йогу.

Важно подбирать упражнения, учитывая особенности вашего организма и степень отечности.

Если у вас есть хронические отеки или другие заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом любых физических упражнений.

Вместе с упражнениями следует следить за рационом питания, употреблять достаточное количество воды и контролировать вес.

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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