Президентом Федерации синхронного плавания Санкт-Петербурга избран Шота Горгадзе

4 июня на Общем собрании членов Федерации синхронного плавания Санкт-Петербурга был избран новый президент. Им стал адвокат Шота Горгадзе.
Шота Олегович Горгадзе родился 26 июля 1973 г. С декабря 2018 г. по декабрь 2023 г. являлся членом Совета при Президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества. Награжден Благодарностью президента РФ, В. В. Путина и рядом ведомственных наград.
Шота Горгадзе занимает активную общественную позицию, часто выступает экспертом в различных круглых столах и экспертных советах.
Свою основную задачу на посту Президента Федерации синхронного плавания Санкт-Петербурга, Шота Горгадзе видит в развитии и популяризации спорта и поддержки профессиональных спортсменов, в том числе и в правовом поле.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?