Президентом Федерации синхронного плавания Санкт-Петербурга избран Шота Горгадзе

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4 июня на Общем собрании членов Федерации синхронного плавания Санкт-Петербурга был избран новый президент. Им стал адвокат Шота Горгадзе.

Фото: YouTube-канал Шота Горгадзе by Pravda.Ru

Шота Олегович Горгадзе родился 26 июля 1973 г. С декабря 2018 г. по декабрь 2023 г. являлся членом Совета при Президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества. Награжден Благодарностью президента РФ, В. В. Путина и рядом ведомственных наград.

Шота Горгадзе занимает активную общественную позицию, часто выступает экспертом в различных круглых столах и экспертных советах.

Свою основную задачу на посту Президента Федерации синхронного плавания Санкт-Петербурга, Шота Горгадзе видит в развитии и популяризации спорта и поддержки профессиональных спортсменов, в том числе и в правовом поле.