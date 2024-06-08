Усик собирается вернуться в первый тяжелый вес после реванша с Фьюри

Усик сообщил о желании вернуться в первый тяжелый вес

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Боксер из Украины Александр Усик в интервью на YouTube-канале 3 Knockdown Rule рассказал, что собирается вернуться в первый тяжелый вес после реванша с боксёром из Британии Тайсоном Фьюри.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Председатель ГУ развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что поединок состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

"Возможно, после реванша я сменю свой вес. Я хочу выступать в первом тяжелом весе. Я могу стать абсолютным чемпионом во второй раз. Это мой план. Дело в том, что когда я начинаю готовиться к тренировочному сбору, мне каждый раз приходится есть. Для меня это тяжело", — цитирует Усика "РИА Новости спорт".

Бой Усика и Фьюри прошел 18 мая. Александр победил.