Винер ответила на шутку Кремлева об умении правильно выдавать гимнасток замуж

Винер: отдаю замуж гимнасток с приданым

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер с юмором отреагировала на шутку президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева об умении правильно выдавать гимнасток замуж.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он заявил, что Винер умеет правильно выдавать замуж девочек и следит, чтобы их не обижали. Пошутил он в эфире телеканала "Матч ТВ".

Ирина Винер же отреагировала на эту реплику.

"Отдаю девочек с приданым! Обязательно напишите это", — цитирует Винер "КП Спорт".