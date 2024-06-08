Винер ответила на шутку Кремлева об умении правильно выдавать гимнасток замуж

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер с юмором отреагировала на шутку президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева об умении правильно выдавать гимнасток замуж.
Он заявил, что Винер умеет правильно выдавать замуж девочек и следит, чтобы их не обижали. Пошутил он в эфире телеканала "Матч ТВ".
Ирина Винер же отреагировала на эту реплику.
"Отдаю девочек с приданым! Обязательно напишите это", — цитирует Винер "КП Спорт".
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.