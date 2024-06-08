ФК "ПСЖ" сообщил голкиперам команды, что не будет чёткого первого номера

Вратари Джанлуиджи Доннарумма, Матвей Сафонов и Арнау Тенас будут бороться за место основного вратаря "Пари Сен-Жермен" в начале нового сезона.
Глава французского клуба сообщил всем троим голкиперам, что в команде нет первого, второго или третьего номера, пишет "Чемпионат", ссылаясь на издание L'Équipe.
Ранее журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "ПСЖ" планирует оформить трансфер вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в июне. Он подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря "ПСЖ". Клубу "Краснодар" за него заплатят порядка € 20 миллионов, включая дополнительные бонусы.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.