ФК "ПСЖ" сообщил голкиперам команды, что не будет чёткого первого номера

L'Équipe: Чёткого первого номера в клубе "ПСЖ" не будет

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вратари Джанлуиджи Доннарумма, Матвей Сафонов и Арнау Тенас будут бороться за место основного вратаря "Пари Сен-Жермен" в начале нового сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Глава французского клуба сообщил всем троим голкиперам, что в команде нет первого, второго или третьего номера, пишет "Чемпионат", ссылаясь на издание L'Équipe.

Ранее журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "ПСЖ" планирует оформить трансфер вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в июне. Он подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря "ПСЖ". Клубу "Краснодар" за него заплатят порядка € 20 миллионов, включая дополнительные бонусы.