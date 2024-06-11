Как девушке научиться отжиматься от пола с нуля?

Тренер Светлана Подлубная рассказала, как научиться отжиматься от пола с "нуля" девушкам.
Есть множество способов выполнения этого упражнения: от отжиманий с широкой постановкой рук до асимметричных отжиманий и "пишущей машинки".
Чтобы выполнить классические отжимания, примите положение упора лёжа на полу, руки расположите на ширине плеч, ладони параллельно друг другу. Тело — прямая линия от пяток до макушки. Локти должны быть направлены назад. Их разведение в стороны может привести к травмам локтевых суставов и связок.
Не следует фиксировать взгляд строго вниз или вперёд. Подберите удобное положение головы, не сгибая шею. На вдохе сгибайте локти и плавно опускайтесь вниз, сохраняя прямую спину. Локти движутся вдоль корпуса, в стороны их не разводите.
Важно понимать, что в нижней точке руки должны сгибаться под углом в 90 градусов. Это позволит получить максимальную пользу от упражнения. Затем, выдыхая, выпрямите локти и вернитесь в исходное положение.
Прежде чем начать отжиматься в классическом варианте, можно начать и с отжиманий с колен, на петлях TRX или от скамьи, пишет "Чемпионат".
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