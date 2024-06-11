4 лучших упражнения на грудные мышцы для мужчин с фитнес-резинкой

Фитнес-резинка представляет собой резиновую ленту в форме кольца. Она увеличивает нагрузку во время выполнения упражнений за счёт своего главного свойства — натяжения. С её помощью можно накачать грудные мышцы. Какие упражнения в этом помогут, рассказал тренер Михаил Прыгунов.
Он отметил, что хорошо развитые грудные мышцы — это правильная осанка, потому что без них невозможно правильное расположение лопаток.
"Большое преимущество резинки в том, что, чем сильнее она натягивается, тем больше увеличивается нагрузка. То есть она создаёт динамическую нагрузку", — цитирует тренера "Чемпионат".
4 эффективных упражнения с фитнес-резинкой:
"Выполняйте вышеперечисленные упражнения один или два раза в неделю: четыре-пять подходов по 15-20 повторений, этого будет вполне достаточно", — заключил Прыгунов.
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