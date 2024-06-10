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Модные направления групповых тренировок, которые недавно появились

Модные направления групповых тренировок, которые недавно появились

1:20
Спорт

В фитнес-индустрии появляются новое оборудование и виды групповых тренировок. О самых популярных из них рассказал фитнес-тренер Юрий Аверьянов.

Модные направления групповых тренировок, которые недавно появились
Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Появление новых видов фитнеса нужно для вовлечения большего количества людей в активный образ жизни. Еще это позволяет поддерживать интерес к тренировкам у опытных спортсменов", — цитирует тренера "Чемпионат".

Юрий Аверьянов назвал новые виды фитнес-тренировок.

Hyrox — направление фитнеса, включающее в себя как функциональный тренинг, так и тренировку выносливости: бег на восемь километров и выполнение восьми видов упражнений. Это лыжные гонки, толкание и тяга саней, бёрпи, "прогулка фермера", бросание тяжёлого мяча и выпады.

Бикрам-йога или горячая йога — направление "спокойного" фитнеса. Такие занятия проводят в специально нагретых до 40 градусов помещениях, уровень влажности тут достигает 60 процентов.

Каларипаятту — направление фитнеса, которые основано на традиционных индийских боевых искусствах. Оно включает в себя прыжки, повороты и наклоны. Его преподаватели считают каларипаятту прекрасным способом духовного и физического развития.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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