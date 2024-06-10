Врач Яблуновский: Бодибилдинг — это не спорт

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный врач Александр Яблуновский рассказал, из-за чего скончался немецкий бодибилдер Джо Линднер.

Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Жизнь Джоэстетика оборвалась внезапно. Это шокировало 8 миллионов подписчиков которые следили за его тренировками. Известно, что он умер из-за аневризмы головного мозга.

"Одна из причин аневризмы, когда холестерин откладывается под внутренней оболочкой. Он может расслаивать. А рвется, потому что любая физическая активность требует кислорода. Когда его недостаточно, организм повышает давление в системе за счет ускорения пульса и за счет увеличения артериального давления. Если нагрузка адекватная, то и реакция организма будет адекватной. Кислородное голодание чаще всего возникает не в мышцах, а в руководящих органах — головном мозге и сердце", — отметил врач.

Он добавил, что спортом нужно заниматься в меру.

"Тренироваться надо в соответствии с пульсом. Все должно быть в пределах разумного", — утверждает эксперт, слова которого приводит "КП Спорт".

Яблуновский заявил, что бодибилдинг — не спорт, а перебор.