Фитнес-эксперт Силина: Стресс — одна из причин появления лишнего веса

Фитнес-эксперт Силина: Стресс — одна из причин появления лишнего веса

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что гормон кортизол ведет к накоплению веса.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она также рассказала, что мотивирует людей идти заниматься в фитнес-клубы.

По словам Силиной, точечные триггеры по поводу внешности до сих пор срабатывают в принятии положительного решения приступить к занятиям в фитнес-клубе. Она рассказала, что на появление жира в области живота влияют малоподвижный образ, гормональные изменения.

"Среди других возможных причин — генетические факторы, состояние опорно-двигательного-аппарата и изменение осанки. Иногда даже стресс приводит к тому, что тело перестает быть таким идеальным, каким бы хотелось, так как при стрессе выделяется гормон кортизол, который становится токсичным для организма, поскольку замедляет метаболизмы и ведет к накоплению лишнего веса", — цитирует Силину "КП Спорт".

Она добавила, что прежде, чем приступить к тренировкам, лучше сделать чек-ап здоровья. Здесь поможет обращение к врачу — терапевту.