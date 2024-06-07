Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как замульчировать почву старыми газетами?
Все это время вы неправильно использовали пудру
Плющенко и Рудковская хотят отсудить 2 миллиона рублей у 12-летней фигуристки
Страховщики заявили о сложной ситуации с ДМС в Петербурге
Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки
Нутрициолог Веселова: в пик зрелости ягоды и фрукты содержат больше витаминов
Ветеринары объяснили, почему нельзя брать кошку на руки
Фильм "Волшебник Изумрудного города" даст начало франшизе
Ученые разгадали 2000-летнюю тайну разрушительного корабельного червя
В команде Алькараса открыли необычный способ, при помощи которого теннисист борется с судорогами

Третья ракетка мира Алькарас во время матчей пьёт сок из маринованных огурцов

Спорт

В команде испанского теннисиста Карлоса Алькараса сообщили о его необычном способе поддержания сил во время матчей — пить сок из маринованных огурцов.

Третья ракетка мира Алькарас во время матчей пьёт сок из маринованных огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Tilbrook is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Диетолог спортсмена Аманда Санчес объяснила в беседе с Relevo, какой пользы этот напиток может принести организму. По словам Санчес, уксус, который содержится в маринованных огурцах, может остановить передачу нервных сигналов, вызывающих судороги в утомленных мышцах.

По словам эксперта, некоторые спортсмены даже не глотают этот сок, а просто прополаскивают рот им, поскольку он быстро абсорбируется вкусовыми рецепторами и начинает действовать. Другие предпочитают выпить этот сок, хотя его неприятный вкус может вызывать отторжение у некоторых людей.

Однако следует отметить, что польза сока из маринованных огурцов во время спортивных соревнований требует научного обоснования, и его эффективность для повышения энергии и улучшения физической выносливости не является научно подтвержденной. Поэтому, хотя Алькарас предпочитает такой подход к питанию, эффективность этого метода может быть субъективной и индивидуальной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Всё в одном боуле: киноа, кимчи, авокадо, яичница и семена конопли
Врач Васильев: полезны продукты с "хорошими" жирами
Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?
Красивая стюардесса из России покорила сердца иностранцев
Новак: в 2024 году цены на заправках выросли всего на 1%
Сарик Андеасян назвал большим счастьем работу с Евгением Петросяном
Видео дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП "Брэдли" ВСУ
Свердловские больницы лишили компенсаций за подделку записей о приёмах
Стоматолог Кузьменкова: даже если боль исчезла, нездоровый зуб требует лечения
Экс-министр спорта Колобков: спортсмены сами должны решить, ехать им на ОИ или нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников