В команде Алькараса открыли необычный способ, при помощи которого теннисист борется с судорогами

В команде испанского теннисиста Карлоса Алькараса сообщили о его необычном способе поддержания сил во время матчей — пить сок из маринованных огурцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Tilbrook is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic