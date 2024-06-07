В команде Алькараса открыли необычный способ, при помощи которого теннисист борется с судорогами

Третья ракетка мира Алькарас во время матчей пьёт сок из маринованных огурцов

В команде испанского теннисиста Карлоса Алькараса сообщили о его необычном способе поддержания сил во время матчей — пить сок из маринованных огурцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Tilbrook is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Диетолог спортсмена Аманда Санчес объяснила в беседе с Relevo, какой пользы этот напиток может принести организму. По словам Санчес, уксус, который содержится в маринованных огурцах, может остановить передачу нервных сигналов, вызывающих судороги в утомленных мышцах.

По словам эксперта, некоторые спортсмены даже не глотают этот сок, а просто прополаскивают рот им, поскольку он быстро абсорбируется вкусовыми рецепторами и начинает действовать. Другие предпочитают выпить этот сок, хотя его неприятный вкус может вызывать отторжение у некоторых людей.

Однако следует отметить, что польза сока из маринованных огурцов во время спортивных соревнований требует научного обоснования, и его эффективность для повышения энергии и улучшения физической выносливости не является научно подтвержденной. Поэтому, хотя Алькарас предпочитает такой подход к питанию, эффективность этого метода может быть субъективной и индивидуальной.