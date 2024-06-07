В команде Алькараса открыли необычный способ, при помощи которого теннисист борется с судорогами

В команде испанского теннисиста Карлоса Алькараса сообщили о его необычном способе поддержания сил во время матчей — пить сок из маринованных огурцов.
Диетолог спортсмена Аманда Санчес объяснила в беседе с Relevo, какой пользы этот напиток может принести организму. По словам Санчес, уксус, который содержится в маринованных огурцах, может остановить передачу нервных сигналов, вызывающих судороги в утомленных мышцах.
По словам эксперта, некоторые спортсмены даже не глотают этот сок, а просто прополаскивают рот им, поскольку он быстро абсорбируется вкусовыми рецепторами и начинает действовать. Другие предпочитают выпить этот сок, хотя его неприятный вкус может вызывать отторжение у некоторых людей.
Однако следует отметить, что польза сока из маринованных огурцов во время спортивных соревнований требует научного обоснования, и его эффективность для повышения энергии и улучшения физической выносливости не является научно подтвержденной. Поэтому, хотя Алькарас предпочитает такой подход к питанию, эффективность этого метода может быть субъективной и индивидуальной.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?