Российскую сборную могут вернуть в мировой футбол

Как заявил ТАСС советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ФИФА и УЕФА готовы рассмотреть вопрос о возвращении России. По его словам, обсуждение снятия ограничений может возобновиться уже через несколько месяцев.
"Все на каком-то тонком уровне понимают, что так невозможно и неправильно долго по политическим причинам мариновать столько сборных из одной из самых больших стран.. Ближе к концу года, осенью необходимо вернуться к дискуссии с УЕФА и ФИФА"
Российская сборная по футболу была отстранена в 2022 году от всех турниров. Но ещё до отстранения сборные Польши, Чехии и Швеции, две из которых должны были встретиться с командой России, отказались от игры с россиянами.
Очень вероятно, что в случае возвращения России в мировой и европейский футбол, национальные сборные в индивидуальном порядке будут отказываться от игры, и УЕФА встанет на сторону "грандов".
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?