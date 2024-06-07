Российскую сборную могут вернуть в мировой футбол

Советник президента РФС: осенью начнутся переговоры о восстановлении прав сборной

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Как заявил ТАСС советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ФИФА и УЕФА готовы рассмотреть вопрос о возвращении России. По его словам, обсуждение снятия ограничений может возобновиться уже через несколько месяцев.

"Все на каком-то тонком уровне понимают, что так невозможно и неправильно долго по политическим причинам мариновать столько сборных из одной из самых больших стран.. Ближе к концу года, осенью необходимо вернуться к дискуссии с УЕФА и ФИФА"

Российская сборная по футболу была отстранена в 2022 году от всех турниров. Но ещё до отстранения сборные Польши, Чехии и Швеции, две из которых должны были встретиться с командой России, отказались от игры с россиянами.

Очень вероятно, что в случае возвращения России в мировой и европейский футбол, национальные сборные в индивидуальном порядке будут отказываться от игры, и УЕФА встанет на сторону "грандов".