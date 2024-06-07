Колобков считает, что вопрос "надо или нет ехать россиянам на Олимпиаду" — неправильный

Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков высказал своё мнение относительно участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Колобков заявил, что вопрос о поездке на Олимпиаду необходимо ставить не как "надо или нет" для российских спортсменов, а давать самим спортсменам возможность принять решение.
По его словам, федерации и Международный олимпийский комитет направляют индивидуальные приглашения спортсменам, и именно они должны самостоятельно решать, стоит ли им ехать на Олимпиаду в таких условиях. Колобков отметил, что спортсмены являются взрослыми людьми, способными принимать собственные решения.
"Сейчас федерации и МОК направляют приглашения индивидуально спортсменам, именно они должны принимать решение, ехать или нет в этих достаточно сложных условиях. Спортсмены — взрослые люди, они могут сами принять такое решение", — сказал Колобков в разговоре с "Чемпионатом".
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В связи со скандалом вокруг антидопинговых нарушений, российские и белорусские спортсмены будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом и только в индивидуальных дисциплинах.
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