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Тренер Ташуев не понимает, что иностранные тренеры делают в РПЛ: "А мы, тупые, смотрим на балканцев"

Тренер Ташуев выразил возмущение количеством иностранных тренеров в РПЛ

1:37
Спорт

Известный российский тренер Сергей Ташуев выразил критику в отношении тенденции приглашения иностранных тренеров в Российскую Премьер-Лигу.

Тренер Ташуев выразил возмущение количеством иностранных тренеров в РПЛ
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Он утверждает, что большинство зарубежных тренеров не добивается существенных результатов в России, и поэтому недоумевает, почему местные футбольные менеджеры не уделяют должного внимания отечественным тренерам.

Ташуев признал, что в РПЛ могут приехать сильные иностранные специалисты, как это было в случае с Спаллетти и Адвокатом, но большинство остальных иностранцев приезжает и не достигает заметных результатов в России.

"Я не понимаю, почему так много сербов к нам едет? Что это такое? Они хорошо в школе учились, к примеру? А мы, такие тупые, сидим и смотрим на балканцев… Это однозначно неправильно", — сказал Ташуев, которого цитирует "РБ Спорт".

Ташуев подчеркнул, что нужно любить и уважать в первую очередь самих себя. В этом заключается сила, настойчивость и необходимость много работать. При этом тренер предположил, что россияне не ценят себя сами.

Недавно московский ПФК ЦСКА объявил об увольнении тренера Владимира Федотова и назначил на его место сербского тренера Марко Николича. Это при том, что множество фанатов ожидали назначения на эту должность Сергея Игнашевича. Аналогичная ситуация произошла в "Спартаке", когда клуб назначил Деяна Станковича вместо Валерия Карпина и Станислава Черчесова, о которых было много слухов в СМИ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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