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Шикунов сожалеет, что из-за матча с Белоруссией игроки сборной России потеряли время для отдыха

Шикунов пожалел игроков сборной России перед матчем с Белоруссией

1:37
Спорт

Бывший спортивный директор московского футбольного клуба "Спартак" Александр Шикунов выразил свои ожидания от предстоящего товарищеского матча между национальными сборными России и Беларуси.

Шикунов пожалел игроков сборной России перед матчем с Белоруссией
Фото: Елена Галабаева

Шикунов признался, что сожалеет о потере отдыха для российских футболистов, которые только что завершили чемпионат. Он считает, что этот товарищеский поединок не имеет особой ценности и предпочел бы, чтобы игроки получили возможность отдохнуть.

"Что касается товарищеского матча Беларусь — Россия, то мне жалко наших футболистов, потому что они закончили чемпионат и потеряли время для отдыха. Эта игра особо ничего не даёт, поэтому лучше бы их отпустили. Ведь в РПЛ был огненный чемпионат у всех команд", — сказал Шикунов в беседе с "Чемпионатом".

По мнению Шикунова, Валерий Карпин, главный тренер сборной России, должен грамотно определить состав для матча с Беларусью. Он считает, что тренеру стоит дать возможность для выступления тем футболистам, которые реже всего присутствуют в составе национальной команды. Однако проверенных игроков, которые прошли через тяжёлый сезон, не стоит слишком напрягать в этой игре.

Шикунов считает, что Карпин должен определить для себя, какие цели он ставит перед собой в этом матче. Это игра, где тренер может свободно реализовать свою философию и задумки.

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии начнётся 7 июня в 20:00 по московскому времени.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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