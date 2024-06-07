Трамп сообщил, что думает о Хабибе после данного последнему обещания насчёт Палестины

Трамп назвал Хабиба величайшим борцом в истории и предрёк ему большое будущее

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший президент США и нынешний кандидат от Республиканской партии на пост главы государства Дональд Трамп опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором отозвался о бывшем чемпионе UFC в лёгкой весовой категории, российском бойце Хабибе Нурмагомедове.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своём посте Трамп отметил, что Хабиб завершил свою карьеру с непобедимым рекордом 29-0, никогда не проиграв ни одного раунда в своих боях. Он также назвал Хабиба, возможно, самым величайшим бойцом в истории, после личной встречи с ним на турнире UFC в Нью-Джерси.

"Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру с рекордом 29-0, никогда не проигрывал даже в отдельном раунде. Возможно, он величайший боец в истории. Я встретил его на турнире UFC в Нью-Джерси. Действительно умный парень, у которого большое будущее", -написал Трамп.

Кроме того, после боя Трамп поговорил с Хабибом и пообещал ему свои усилия для прекращения боевых действий в Палестине.

Дональд Трамп известен своим активным использованием социальных сетей и проявлял интерес к спорту, включая смешанные единоборства (MMA).