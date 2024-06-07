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Вице-премьер сказал, что Россия продолжит финансирование WADA

"Глупость или измена?!": Россия заплатит взнос в WADA

2:25
Спорт

Кураторы спорта от правительства "пробили очередное дно" в "низкопоклонстве перед Западом": вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия выплатит членский взнос в WADA.

Чтобы как-то объяснить это чиновник попытался сослаться на некие обязательства России.

"В октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Ее цель — содействие предотвращению применения запрещенных препаратов на всех спортивных соревнованиях. В 2006 году РФ ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие ее участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA). Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях", — сказал вице-премьер РФ Чернышенко.

Впрочем, вся эта болтовня насчёт "обязанностей" России является примером антиобщественной демагогии, которая не имеет ничего общего с интересами народа. Чиновник, видимо, забыл, что он служит российскому народу, а не каким-то там ЮНЕСКО и прочим международным шайкам. 

Ни у кого уже нет сомнений, что WADA является враждебной организацией. Ещё задолго до спецоперации, в 2015 году организация обвинила Россию в применении допинга и настояла на введении ограничений. С 2016 года Россия вынуждена выступать на олимпиадах без флага и гимна, существует и масса других ограничений, которые были введены до 2022 года. 

Недавно общественность была возмущена и недавним скандалом, когда у чемпионки мира Алины Загитовой якобы нашли допинг в старых пробах и отстранили её на 4 года. Вообще история злодеяний WADA могла бы насчитывать не один том, её ангажированность, продажность, русофобия очевидны даже не специалистам.

Так что комментируя слова чиновника, хочется только вспомнить знаменитое высказывание: "Глупость или измена?!"

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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