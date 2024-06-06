Власти Парижа перед ОИ активно решают вопрос с бездомными в городе, выселено несколько тысяч

The Guardian: накануне Олимпиады из Парижа выселили несколько тысяч бездомных

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Более 12 тысяч бездомных людей были выселены из Парижа и его пригородов перед началом летних Олимпийских игр 2024, как сообщает газета The Guardian.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Власти начали активно осуществлять процесс переселения бездомных весной 2023 года, и с тех пор уже принудительно переселили 12 545 человек.

По информации компании, занимающейся переселением, необходимо минимум 20 тысяч домов для того, чтобы решить проблему бездомных в городе.

Ранее жители Франции организовали флешмоб, в котором призывали сходить в туалет в Сену перед тем, как президент Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго проведут обещанное купание в реке во время Олимпийских игр.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение, что россияне и белорусы смогут участвовать в данных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).