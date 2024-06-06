Власти Парижа перед ОИ активно решают вопрос с бездомными в городе, выселено несколько тысяч

Более 12 тысяч бездомных людей были выселены из Парижа и его пригородов перед началом летних Олимпийских игр 2024, как сообщает газета The Guardian.
Власти начали активно осуществлять процесс переселения бездомных весной 2023 года, и с тех пор уже принудительно переселили 12 545 человек.
По информации компании, занимающейся переселением, необходимо минимум 20 тысяч домов для того, чтобы решить проблему бездомных в городе.
Ранее жители Франции организовали флешмоб, в котором призывали сходить в туалет в Сену перед тем, как президент Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго проведут обещанное купание в реке во время Олимпийских игр.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение, что россияне и белорусы смогут участвовать в данных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.