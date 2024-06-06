Защитник "Спартака" Чернов посетовал, что сейчас в команде нет Промеса: "Сильно помог бы"

Футболист Чернов уверен, что Промес мог бы очень помочь "Спартаку", будь он в команде

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник "Спартака" Никита Чернов высказал своё мнение о негативном влиянии отсутствия нападающего Квинси Промеса на результаты команды.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он отметил, что Промес был ключевым игроком, способным создать гол из ничего, и его отсутствие сказалось на результативности команды. Чернов также считает, что клуб потерял много очков из-за отсутствия такого игрока.

"Понимаем, что Квинси является тем человеком, который может создать гол из ничего. Я думаю, что он сильно помог бы во второй части сезона. В качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием", — сказал Чернов, которого цитирует ТАСС.

Спортсмен полагает, что Промесу удалось бы принести клубу не менее пяти-шести очков.

"Спартак" завершил сезон-2023/2024 на пятом месте в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков за 30 матчей. В последних пяти играх команда смогла одержать три победы и сыграть две ничьи.

Квинси Промес был освобожден из-под стражи в Дубае 17 мая, но находится на условном заключении и не может покидать Объединённые Арабские Эмираты. Его дело ожидает рассмотрения экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит 7,5 лет тюремного заключения за участие в ДТП и покидание места происшествия.