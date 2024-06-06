Тарпищев обнародовал список российских теннисистов, которые будут бороться на Олимпиаде-2024

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев опубликовал список российских теннисистов, которые могут представлять страну на Олимпийских играх 2024 года в Париже при условии их допуска.
Среди мужчин в команду войдут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, а среди женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева, которая получила четвёртую путевку благодаря своим выступлениям на Открытом чемпионате Франции.
Каждая страна может квалифицировать по четыре теннисиста с лучшими рейтингами по состоянию на 10 июня после завершения Ролан Гаррос.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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