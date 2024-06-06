Тарпищев обнародовал список российских теннисистов, которые будут бороться на Олимпиаде-2024

Глава ФТР Тарпищев сообщил, кто из российских теннисистов будет участвовать в ОИ-2024

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев опубликовал список российских теннисистов, которые могут представлять страну на Олимпийских играх 2024 года в Париже при условии их допуска.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Среди мужчин в команду войдут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, а среди женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева, которая получила четвёртую путевку благодаря своим выступлениям на Открытом чемпионате Франции.

Каждая страна может квалифицировать по четыре теннисиста с лучшими рейтингами по состоянию на 10 июня после завершения Ролан Гаррос.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.