Газзаев объяснил, как вернуть сильный стимул российским футболистам: "Нужно добиваться возвращения"

Газзаев призвал РФС приложить все усилия по допуску сборной России на турниры

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил свою озабоченность по поводу изоляции национальной футбольной команды России и её недопуск на международные турниры.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Государственной Думы Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что без таких матчей невозможно сравниться с другими командами и развиваться. Газзаев также подчеркнул важность того, чтобы российская сборная имела возможность участвовать в отборочных играх и попадать на чемпионаты мира и Европы, так как это стимулирует игроков.

"Конечно, проблема изоляции российского футбола сегодня очень остро стоит. Без международных матчей нам не с кем себя сравнить. Но нам уже сегодня нужно готовиться к возвращению. Российский футбольный союз должен приложить все усилия, чтобы хотя бы сборную допустили до отборочных игр", — сказал Газзаев в разговоре с "Чемпионатом".

Тренер сослался на пример сборной Англии, которая продолжала выступать даже в период дисквалификации английских клубов в 1980-е годы.

Газзаев выразил надежду на возвращение российской сборной и отметил, что президент УЕФА Александер Чеферин поддерживает возвращение российских юношеских сборных. Он также отметил, что Россия является одной из величайших спортивных держав в мире, и что РФС ведёт работу в этом направлении.