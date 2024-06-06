Газзаев объяснил, как вернуть сильный стимул российским футболистам: "Нужно добиваться возвращения"

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил свою озабоченность по поводу изоляции национальной футбольной команды России и её недопуск на международные турниры.
Он отметил, что без таких матчей невозможно сравниться с другими командами и развиваться. Газзаев также подчеркнул важность того, чтобы российская сборная имела возможность участвовать в отборочных играх и попадать на чемпионаты мира и Европы, так как это стимулирует игроков.
"Конечно, проблема изоляции российского футбола сегодня очень остро стоит. Без международных матчей нам не с кем себя сравнить. Но нам уже сегодня нужно готовиться к возвращению. Российский футбольный союз должен приложить все усилия, чтобы хотя бы сборную допустили до отборочных игр", — сказал Газзаев в разговоре с "Чемпионатом".
Тренер сослался на пример сборной Англии, которая продолжала выступать даже в период дисквалификации английских клубов в 1980-е годы.
Газзаев выразил надежду на возвращение российской сборной и отметил, что президент УЕФА Александер Чеферин поддерживает возвращение российских юношеских сборных. Он также отметил, что Россия является одной из величайших спортивных держав в мире, и что РФС ведёт работу в этом направлении.
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