Почему растяжка необходима для организма и здоровья человека?

Растяжка: польза для вас

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Растяжка — это неотъемлемая часть тренировок, которая играет важную роль в подготовке организма к физической нагрузке.

ВРЕДНАЯ и ПОЛЕЗНАЯ РАСТЯЖКА - в чем разница?

Ежедневные упражнения на растяжку помогают улучшить гибкость мышц и суставов, уменьшить риск получения травм и улучшить кровообращение.

Растяжка способствует улучшению организма, повышает его общую подвижность и координацию движений.

Кроме того, правильно выполненная растяжка помогает снять мышечное напряжение после тренировки и предотвратить болезненные ощущения.

Регулярные занятия растяжкой помогут вам чувствовать себя лучше, улучшить осанку и сохранить молодость и гибкость тела на долгие годы. Не забывайте включать растяжку в свою тренировочную программу, и вы почувствуете все её пользу на себе.