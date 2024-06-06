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Как бегать долго и не уставать: несколько лайфхаков

Как увеличить выносливость во время бега?

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Спорт

Для того чтобы бегать долго и не уставать, важно правильно подготовиться к тренировкам. Начните с постепенного увеличения длительности и интенсивности тренировок, чтобы ваш организм мог адаптироваться к нагрузке. Также не забывайте об умеренной скорости бега — не стоит ускоряться слишком сильно сразу.

Как долго бегать и не уставать. 3 рабочих совета | Валерий Жумадилов

Очень важно правильно дышать во время бега. Для этого используйте метод "нос-рот": вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот. Это поможет вашим легким получить достаточное количество кислорода.

Не забывайте о правильном питании. Питайтесь балансированно, употребляйте достаточное количество углеводов и белков, чтобы ваш организм мог получить необходимую энергию для бега длительных дистанций.

И самое главное — не забывайте про отдых. Дайте своему организму время восстановиться после тренировок, и вы увидите, как ваша выносливость будет улучшаться с каждым днем.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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